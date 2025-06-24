Valute / CDTX
CDTX: Cidara Therapeutics Inc
68.71 USD 2.51 (3.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDTX ha avuto una variazione del -3.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.48 e ad un massimo di 74.51.
Segui le dinamiche di Cidara Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
68.48 74.51
Intervallo Annuale
10.14 74.51
- Chiusura Precedente
- 71.22
- Apertura
- 71.48
- Bid
- 68.71
- Ask
- 69.01
- Minimo
- 68.48
- Massimo
- 74.51
- Volume
- 2.046 K
- Variazione giornaliera
- -3.52%
- Variazione Mensile
- 5.40%
- Variazione Semestrale
- 212.74%
- Variazione Annuale
- 547.60%
20 settembre, sabato