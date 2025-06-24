QuotazioniSezioni
Valute / CDTX
CDTX: Cidara Therapeutics Inc

68.71 USD 2.51 (3.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDTX ha avuto una variazione del -3.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.48 e ad un massimo di 74.51.

Segui le dinamiche di Cidara Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
68.48 74.51
Intervallo Annuale
10.14 74.51
Chiusura Precedente
71.22
Apertura
71.48
Bid
68.71
Ask
69.01
Minimo
68.48
Massimo
74.51
Volume
2.046 K
Variazione giornaliera
-3.52%
Variazione Mensile
5.40%
Variazione Semestrale
212.74%
Variazione Annuale
547.60%
20 settembre, sabato