CDTX: Cidara Therapeutics Inc
68.71 USD 2.51 (3.52%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CDTX a changé de -3.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.48 et à un maximum de 74.51.
Suivez la dynamique Cidara Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CDTX Nouvelles
- L’action de Cidara Therapeutics atteint un plus haut de 52 semaines à 69,42 USD
- Le traitement préventif contre la grippe de Cidara montre des résultats prometteurs lors des essais
- La directrice médicale de Cidara Therapeutics vend des actions pour 29.796€
- Cidara Therapeutics Announces Inclusion in the Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- hVIVO reports positive results from Cidara’s Phase 2b influenza study
- Cidara Announces Closing of Upsized Public Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares
- Cidara Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock
- Cidara Therapeutics suspends ATM prospectus for common stock sales
Range quotidien
68.48 74.51
Range Annuel
10.14 74.51
- Clôture Précédente
- 71.22
- Ouverture
- 71.48
- Bid
- 68.71
- Ask
- 69.01
- Plus Bas
- 68.48
- Plus Haut
- 74.51
- Volume
- 2.046 K
- Changement quotidien
- -3.52%
- Changement Mensuel
- 5.40%
- Changement à 6 Mois
- 212.74%
- Changement Annuel
- 547.60%
20 septembre, samedi