货币 / CDTX
CDTX: Cidara Therapeutics Inc
64.68 USD 0.03 (0.05%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDTX汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点64.26和高点66.80进行交易。
关注Cidara Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CDTX新闻
- Cidara的流感预防药物在临床试验中显示出有希望的结果
- Cidara’s influenza preventative shows promising results in trials
- Cidara therapeutics CMO Davarpanah sells $29,796 in stock
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 67.23 USD
- Cidara Therapeutics stock price target raised to $66 from $59 at Citizens JMP
- Cidara Therapeutics: Still Big Catalysts Ahead Following Impressive Ph2b Readout (CDTX)
- Guggenheim raises Cidara Therapeutics stock price target to $70 on FDA meeting progress
- Cidara Therapeutics stock price target raised to $66 at Citizens JMP
- RBC Capital raises Cidara Therapeutics stock price target to $115 on market potential
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 56.85 USD
- Guggenheim raises Cidara Therapeutics stock price target to $69 on flu drug data
- Cidara Therapeutics Announces Inclusion in the Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- hVIVO reports positive results from Cidara’s Phase 2b influenza study
- Cidara Announces Closing of Upsized Public Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares
- FedEx Issues Soft Guidance, Joins Torrid Holdings, Allot And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Allot (NASDAQ:ALLT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Cidara Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock
- Cidara Therapeutics suspends ATM prospectus for common stock sales
- Cidara Therapeutics price target raised to $75 from $35 at RBC Capital
- Applied Materials To Rally Around 28%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Mat (NASDAQ:AMAT)
- Cidara stock price target raised to $68 on strong flu prevention data
- Cidara stock surges as H.C. Wainwright raises price target on trial data
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.89%
- Cidara Therapeutics stock falls after proposed public offering announcement
日范围
64.26 66.80
年范围
10.14 69.36
- 前一天收盘价
- 64.71
- 开盘价
- 64.72
- 卖价
- 64.68
- 买价
- 64.98
- 最低价
- 64.26
- 最高价
- 66.80
- 交易量
- 731
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- -0.78%
- 6个月变化
- 194.40%
- 年变化
- 509.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值