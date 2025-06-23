КотировкиРазделы
CDTX
CDTX: Cidara Therapeutics Inc

64.71 USD 2.20 (3.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDTX за сегодня изменился на -3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.39, а максимальная — 69.21.

Следите за динамикой Cidara Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CDTX

Дневной диапазон
64.39 69.21
Годовой диапазон
10.14 69.36
Предыдущее закрытие
66.91
Open
66.94
Bid
64.71
Ask
65.01
Low
64.39
High
69.21
Объем
2.059 K
Дневное изменение
-3.29%
Месячное изменение
-0.74%
6-месячное изменение
194.54%
Годовое изменение
509.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.