CDTX: Cidara Therapeutics Inc
64.71 USD 2.20 (3.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDTX за сегодня изменился на -3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.39, а максимальная — 69.21.
Следите за динамикой Cidara Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CDTX
- Cidara therapeutics CMO Davarpanah sells $29,796 in stock
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 67.23 USD
- Cidara Therapeutics stock price target raised to $66 from $59 at Citizens JMP
- Cidara Therapeutics: Still Big Catalysts Ahead Following Impressive Ph2b Readout (CDTX)
- Guggenheim raises Cidara Therapeutics stock price target to $70 on FDA meeting progress
- Cidara Therapeutics stock price target raised to $66 at Citizens JMP
- RBC Capital raises Cidara Therapeutics stock price target to $115 on market potential
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 56.85 USD
- Guggenheim raises Cidara Therapeutics stock price target to $69 on flu drug data
- Cidara Therapeutics Announces Inclusion in the Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- hVIVO reports positive results from Cidara’s Phase 2b influenza study
- Cidara Announces Closing of Upsized Public Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares
- FedEx Issues Soft Guidance, Joins Torrid Holdings, Allot And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Allot (NASDAQ:ALLT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Cidara Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock
- Cidara Therapeutics suspends ATM prospectus for common stock sales
- Cidara Therapeutics price target raised to $75 from $35 at RBC Capital
- Applied Materials To Rally Around 28%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Mat (NASDAQ:AMAT)
- Cidara stock price target raised to $68 on strong flu prevention data
- Cidara stock surges as H.C. Wainwright raises price target on trial data
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.89%
- Cidara Therapeutics stock falls after proposed public offering announcement
- Cidara Therapeutics plans $250 million common stock offering
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
Дневной диапазон
64.39 69.21
Годовой диапазон
10.14 69.36
- Предыдущее закрытие
- 66.91
- Open
- 66.94
- Bid
- 64.71
- Ask
- 65.01
- Low
- 64.39
- High
- 69.21
- Объем
- 2.059 K
- Дневное изменение
- -3.29%
- Месячное изменение
- -0.74%
- 6-месячное изменение
- 194.54%
- Годовое изменение
- 509.90%
