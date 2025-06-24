FiyatlarBölümler
Dövizler / CDTX
CDTX: Cidara Therapeutics Inc

68.71 USD 2.51 (3.52%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CDTX fiyatı bugün -3.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.48 ve Yüksek fiyatı olarak 74.51 aralığında işlem gördü.

Cidara Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
68.48 74.51
Yıllık aralık
10.14 74.51
Önceki kapanış
71.22
Açılış
71.48
Satış
68.71
Alış
69.01
Düşük
68.48
Yüksek
74.51
Hacim
2.046 K
Günlük değişim
-3.52%
Aylık değişim
5.40%
6 aylık değişim
212.74%
Yıllık değişim
547.60%
21 Eylül, Pazar