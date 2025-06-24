Dövizler / CDTX
CDTX: Cidara Therapeutics Inc
68.71 USD 2.51 (3.52%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDTX fiyatı bugün -3.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.48 ve Yüksek fiyatı olarak 74.51 aralığında işlem gördü.
Cidara Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CDTX haberleri
- Cidara's Flu Drug: A Phase 2 Triumph, A Phase 3 Gauntlet (NASDAQ:CDTX)
- Cidara Therapeutics hisseleri 69,42 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 69.42 USD
- Cidara’nın grip önleyici ilacı denemelerde umut verici sonuçlar gösterdi
- Cidara’s influenza preventative shows promising results in trials
- Cidara therapeutics CMO Davarpanah sells $29,796 in stock
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 67.23 USD
- Cidara Therapeutics stock price target raised to $66 from $59 at Citizens JMP
- Cidara Therapeutics: Still Big Catalysts Ahead Following Impressive Ph2b Readout (CDTX)
- Guggenheim raises Cidara Therapeutics stock price target to $70 on FDA meeting progress
- Cidara Therapeutics stock price target raised to $66 at Citizens JMP
- RBC Capital raises Cidara Therapeutics stock price target to $115 on market potential
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 56.85 USD
- Guggenheim raises Cidara Therapeutics stock price target to $69 on flu drug data
- Cidara Therapeutics Announces Inclusion in the Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- hVIVO reports positive results from Cidara’s Phase 2b influenza study
- Cidara Announces Closing of Upsized Public Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares
- FedEx Issues Soft Guidance, Joins Torrid Holdings, Allot And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Allot (NASDAQ:ALLT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Cidara Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock
- Cidara Therapeutics suspends ATM prospectus for common stock sales
- Cidara Therapeutics price target raised to $75 from $35 at RBC Capital
- Applied Materials To Rally Around 28%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Mat (NASDAQ:AMAT)
- Cidara stock price target raised to $68 on strong flu prevention data
Günlük aralık
68.48 74.51
Yıllık aralık
10.14 74.51
- Önceki kapanış
- 71.22
- Açılış
- 71.48
- Satış
- 68.71
- Alış
- 69.01
- Düşük
- 68.48
- Yüksek
- 74.51
- Hacim
- 2.046 K
- Günlük değişim
- -3.52%
- Aylık değişim
- 5.40%
- 6 aylık değişim
- 212.74%
- Yıllık değişim
- 547.60%
21 Eylül, Pazar