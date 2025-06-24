クォートセクション
通貨 / CDTX
株に戻る

CDTX: Cidara Therapeutics Inc

71.22 USD 6.37 (9.82%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CDTXの今日の為替レートは、9.82%変化しました。日中、通貨は1あたり65.80の安値と71.49の高値で取引されました。

Cidara Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDTX News

1日のレンジ
65.80 71.49
1年のレンジ
10.14 71.49
以前の終値
64.85
始値
66.12
買値
71.22
買値
71.52
安値
65.80
高値
71.49
出来高
3.073 K
1日の変化
9.82%
1ヶ月の変化
9.25%
6ヶ月の変化
224.17%
1年の変化
571.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K