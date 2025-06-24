通貨 / CDTX
CDTX: Cidara Therapeutics Inc
71.22 USD 6.37 (9.82%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CDTXの今日の為替レートは、9.82%変化しました。日中、通貨は1あたり65.80の安値と71.49の高値で取引されました。
Cidara Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CDTX News
- シダラ・セラピューティクス株、52週高値の69.42ドルを記録
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 69.42 USD
- シダラ社のインフルエンザ予防薬、治験で有望な結果を示す
- Cidara’s influenza preventative shows promising results in trials
- Cidara therapeutics CMO Davarpanah sells $29,796 in stock
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 67.23 USD
- Cidara Therapeutics stock price target raised to $66 from $59 at Citizens JMP
- Cidara Therapeutics: Still Big Catalysts Ahead Following Impressive Ph2b Readout (CDTX)
- Guggenheim raises Cidara Therapeutics stock price target to $70 on FDA meeting progress
- Cidara Therapeutics stock price target raised to $66 at Citizens JMP
- RBC Capital raises Cidara Therapeutics stock price target to $115 on market potential
- Cidara Therapeutics stock hits 52-week high at 56.85 USD
- Guggenheim raises Cidara Therapeutics stock price target to $69 on flu drug data
- Cidara Therapeutics Announces Inclusion in the Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- hVIVO reports positive results from Cidara’s Phase 2b influenza study
- Cidara Announces Closing of Upsized Public Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares
- FedEx Issues Soft Guidance, Joins Torrid Holdings, Allot And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Allot (NASDAQ:ALLT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Cidara Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock
- Cidara Therapeutics suspends ATM prospectus for common stock sales
- Cidara Therapeutics price target raised to $75 from $35 at RBC Capital
- Applied Materials To Rally Around 28%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Mat (NASDAQ:AMAT)
- Cidara stock price target raised to $68 on strong flu prevention data
- Cidara stock surges as H.C. Wainwright raises price target on trial data
1日のレンジ
65.80 71.49
1年のレンジ
10.14 71.49
- 以前の終値
- 64.85
- 始値
- 66.12
- 買値
- 71.22
- 買値
- 71.52
- 安値
- 65.80
- 高値
- 71.49
- 出来高
- 3.073 K
- 1日の変化
- 9.82%
- 1ヶ月の変化
- 9.25%
- 6ヶ月の変化
- 224.17%
- 1年の変化
- 571.25%
