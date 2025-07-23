Moedas / CCK
CCK: Crown Holdings Inc
94.50 USD 0.54 (0.57%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCK para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.05 e o mais alto foi 95.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Crown Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
94.05 95.71
Faixa anual
75.98 109.23
- Fechamento anterior
- 95.04
- Open
- 95.37
- Bid
- 94.50
- Ask
- 94.80
- Low
- 94.05
- High
- 95.71
- Volume
- 66
- Mudança diária
- -0.57%
- Mudança mensal
- -4.29%
- Mudança de 6 meses
- 5.56%
- Mudança anual
- -1.52%
