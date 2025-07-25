Dövizler / CCK
CCK: Crown Holdings Inc
94.65 USD 0.67 (0.70%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CCK fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.34 ve Yüksek fiyatı olarak 95.79 aralığında işlem gördü.
Crown Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCK haberleri
Günlük aralık
94.34 95.79
Yıllık aralık
75.98 109.23
- Önceki kapanış
- 95.32
- Açılış
- 95.06
- Satış
- 94.65
- Alış
- 94.95
- Düşük
- 94.34
- Yüksek
- 95.79
- Hacim
- 1.842 K
- Günlük değişim
- -0.70%
- Aylık değişim
- -4.14%
- 6 aylık değişim
- 5.73%
- Yıllık değişim
- -1.37%
21 Eylül, Pazar