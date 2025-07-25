통화 / CCK
CCK: Crown Holdings Inc
94.65 USD 0.67 (0.70%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCK 환율이 오늘 -0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 94.34이고 고가는 95.79이었습니다.
Crown Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCK News
- Why Crown Holdings (CCK) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Is Powell Industries (POWL) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Here's Why Crown Holdings (CCK) is a Strong Value Stock
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Truist upgrades Crown Holdings on 2026 growth outlook after share sell-off
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Undervalued Right Now?
- Here's Why Crown Holdings (CCK) is a Strong Growth Stock
- Has Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Why Crown Holdings (CCK) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Crown (CCK) Down 4.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Crown Holdings (CCK) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Are Industrial Products Stocks Lagging Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) This Year?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Walt Disney, McDonald’s, Palantir Set To Report Earnings
- Here's Why Crown (CCK) is Poised for a Turnaround After Losing 7% in 4 Weeks
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Should Value Investors Buy Crown Holdings (CCK) Stock?
- Best Growth Stocks to Buy for July 28th
- Best Value Stocks to Buy for July 28th
- Crown (CCK) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Crown Holdings declares quarterly dividend of $0.26 per share
일일 변동 비율
94.34 95.79
년간 변동
75.98 109.23
- 이전 종가
- 95.32
- 시가
- 95.06
- Bid
- 94.65
- Ask
- 94.95
- 저가
- 94.34
- 고가
- 95.79
- 볼륨
- 1.842 K
- 일일 변동
- -0.70%
- 월 변동
- -4.14%
- 6개월 변동
- 5.73%
- 년간 변동율
- -1.37%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K