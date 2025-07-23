Divisas / CCK
CCK: Crown Holdings Inc
95.04 USD 0.27 (0.28%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CCK de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.44, mientras que el máximo ha alcanzado 96.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Crown Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
94.44 96.76
Rango anual
75.98 109.23
- Cierres anteriores
- 95.31
- Open
- 95.08
- Bid
- 95.04
- Ask
- 95.34
- Low
- 94.44
- High
- 96.76
- Volumen
- 1.536 K
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- -3.75%
- Cambio a 6 meses
- 6.17%
- Cambio anual
- -0.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B