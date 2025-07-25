CotationsSections
Devises / CCK
Retour à Actions

CCK: Crown Holdings Inc

94.65 USD 0.67 (0.70%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CCK a changé de -0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.34 et à un maximum de 95.79.

Suivez la dynamique Crown Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCK Nouvelles

Range quotidien
94.34 95.79
Range Annuel
75.98 109.23
Clôture Précédente
95.32
Ouverture
95.06
Bid
94.65
Ask
94.95
Plus Bas
94.34
Plus Haut
95.79
Volume
1.842 K
Changement quotidien
-0.70%
Changement Mensuel
-4.14%
Changement à 6 Mois
5.73%
Changement Annuel
-1.37%
20 septembre, samedi