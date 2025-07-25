Devises / CCK
CCK: Crown Holdings Inc
94.65 USD 0.67 (0.70%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CCK a changé de -0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.34 et à un maximum de 95.79.
Suivez la dynamique Crown Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCK Nouvelles
Range quotidien
94.34 95.79
Range Annuel
75.98 109.23
- Clôture Précédente
- 95.32
- Ouverture
- 95.06
- Bid
- 94.65
- Ask
- 94.95
- Plus Bas
- 94.34
- Plus Haut
- 95.79
- Volume
- 1.842 K
- Changement quotidien
- -0.70%
- Changement Mensuel
- -4.14%
- Changement à 6 Mois
- 5.73%
- Changement Annuel
- -1.37%
20 septembre, samedi