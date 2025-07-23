货币 / CCK
CCK: Crown Holdings Inc
95.96 USD 0.65 (0.68%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCK汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点95.08和高点96.37进行交易。
关注Crown Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCK新闻
- Is Powell Industries (POWL) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Here's Why Crown Holdings (CCK) is a Strong Value Stock
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Truist upgrades Crown Holdings on 2026 growth outlook after share sell-off
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Undervalued Right Now?
- Here's Why Crown Holdings (CCK) is a Strong Growth Stock
- Has Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Why Crown Holdings (CCK) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Crown (CCK) Down 4.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Crown Holdings (CCK) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Are Industrial Products Stocks Lagging Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) This Year?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Walt Disney, McDonald’s, Palantir Set To Report Earnings
- Here's Why Crown (CCK) is Poised for a Turnaround After Losing 7% in 4 Weeks
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Should Value Investors Buy Crown Holdings (CCK) Stock?
- Best Growth Stocks to Buy for July 28th
- Best Value Stocks to Buy for July 28th
- Crown (CCK) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Crown Holdings declares quarterly dividend of $0.26 per share
- Crown Holdings: Q2 Results Impress, But Limited Upside At Current Valuation (NYSE:CCK)
日范围
95.08 96.37
年范围
75.98 109.23
- 前一天收盘价
- 95.31
- 开盘价
- 95.08
- 卖价
- 95.96
- 买价
- 96.26
- 最低价
- 95.08
- 最高价
- 96.37
- 交易量
- 159
- 日变化
- 0.68%
- 月变化
- -2.82%
- 6个月变化
- 7.19%
- 年变化
- 0.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值