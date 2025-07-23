Валюты / CCK
CCK: Crown Holdings Inc
95.31 USD 0.20 (0.21%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCK за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.71, а максимальная — 95.62.
Следите за динамикой Crown Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
94.71 95.62
Годовой диапазон
75.98 109.23
- Предыдущее закрытие
- 95.51
- Open
- 95.62
- Bid
- 95.31
- Ask
- 95.61
- Low
- 94.71
- High
- 95.62
- Объем
- 2.105 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -3.47%
- 6-месячное изменение
- 6.47%
- Годовое изменение
- -0.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.