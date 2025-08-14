Moedas / CB
CB: Chubb Limited
271.99 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CB para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 271.99 e o mais alto foi 274.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Chubb Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
271.99 274.19
Faixa anual
252.16 306.91
- Fechamento anterior
- 271.99
- Open
- 272.80
- Bid
- 271.99
- Ask
- 272.29
- Low
- 271.99
- High
- 274.19
- Volume
- 8.597 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -1.50%
- Mudança de 6 meses
- -10.23%
- Mudança anual
- -5.27%
