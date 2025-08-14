КотировкиРазделы
CB: Chubb Limited

271.99 USD 2.34 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CB за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 271.45, а максимальная — 275.31.

Следите за динамикой Chubb Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
271.45 275.31
Годовой диапазон
252.16 306.91
Предыдущее закрытие
274.33
Open
275.10
Bid
271.99
Ask
272.29
Low
271.45
High
275.31
Объем
6.531 K
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
-1.50%
6-месячное изменение
-10.23%
Годовое изменение
-5.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.