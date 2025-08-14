Валюты / CB
CB: Chubb Limited
271.99 USD 2.34 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CB за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 271.45, а максимальная — 275.31.
Следите за динамикой Chubb Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
