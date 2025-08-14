통화 / CB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CB: Chubb Limited
274.64 USD 0.34 (0.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CB 환율이 오늘 0.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 273.00이고 고가는 275.00이었습니다.
Chubb Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CB News
- Why Chubb (CB) Outpaced the Stock Market Today
- CB Stock Trading at a Discount to Industry at 1.49X: Time to Hold?
- Here is What to Know Beyond Why Chubb Limited (CB) is a Trending Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Allstate Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- BRK.B Slips 2% in 3 Months, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- NMI Holdings (NMIH) Up 6.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Is Trending Stock Chubb Limited (CB) a Buy Now?
- Chubb stock price target maintained at $325 by JMP on favorable book value outlook
- JMP analyst reiterates Market Perform rating on Heritage Insurance stock
- Citizens stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- JMP analyst reiterates Market Perform rating on RLI stock
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- The Smartest Blue Chip Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- If You'd Invested $1,000 in CB 3 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
- RenaissanceRe (RNR) Up 4.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Chubb (CB) Up 3.5% Since Last Earnings Report?
- This Ridiculously Cheap Warren Buffett Stock Could Make You Richer
- CVS cannot obtain AIG, Chubb opioid coverage, top Delaware court rules
- Opinion: Buffett bought UnitedHealth. I bet on Caterpillar. Why Berkshire Hathaway’s picks are smarter.
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Chubb Limited declares quarterly dividend of $0.97 per share
- Is Most-Watched Stock Chubb Limited (CB) Worth Betting on Now?
일일 변동 비율
273.00 275.00
년간 변동
252.16 306.91
- 이전 종가
- 274.30
- 시가
- 274.87
- Bid
- 274.64
- Ask
- 274.94
- 저가
- 273.00
- 고가
- 275.00
- 볼륨
- 1.918 K
- 일일 변동
- 0.12%
- 월 변동
- -0.54%
- 6개월 변동
- -9.36%
- 년간 변동율
- -4.35%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K