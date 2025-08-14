Währungen / CB
CB: Chubb Limited
274.30 USD 2.31 (0.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CB hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 270.93 bis zu einem Hoch von 275.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chubb Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CB News
Tagesspanne
270.93 275.00
Jahresspanne
252.16 306.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 271.99
- Eröffnung
- 271.31
- Bid
- 274.30
- Ask
- 274.60
- Tief
- 270.93
- Hoch
- 275.00
- Volumen
- 3.643 K
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- -0.66%
- 6-Monatsänderung
- -9.47%
- Jahresänderung
- -4.47%
