Dövizler / CB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CB: Chubb Limited
273.83 USD 0.47 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CB fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 273.00 ve Yüksek fiyatı olarak 275.02 aralığında işlem gördü.
Chubb Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CB haberleri
- Why Chubb (CB) Outpaced the Stock Market Today
- CB Stock Trading at a Discount to Industry at 1.49X: Time to Hold?
- Here is What to Know Beyond Why Chubb Limited (CB) is a Trending Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Allstate Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- BRK.B Slips 2% in 3 Months, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- NMI Holdings (NMIH) Up 6.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Is Trending Stock Chubb Limited (CB) a Buy Now?
- Chubb stock price target maintained at $325 by JMP on favorable book value outlook
- JMP analyst reiterates Market Perform rating on Heritage Insurance stock
- Citizens stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- JMP analyst reiterates Market Perform rating on RLI stock
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- The Smartest Blue Chip Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- If You'd Invested $1,000 in CB 3 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
- RenaissanceRe (RNR) Up 4.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Chubb (CB) Up 3.5% Since Last Earnings Report?
- This Ridiculously Cheap Warren Buffett Stock Could Make You Richer
- CVS cannot obtain AIG, Chubb opioid coverage, top Delaware court rules
- Opinion: Buffett bought UnitedHealth. I bet on Caterpillar. Why Berkshire Hathaway’s picks are smarter.
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Chubb Limited declares quarterly dividend of $0.97 per share
- Is Most-Watched Stock Chubb Limited (CB) Worth Betting on Now?
Günlük aralık
273.00 275.02
Yıllık aralık
252.16 306.91
- Önceki kapanış
- 274.30
- Açılış
- 274.87
- Satış
- 273.83
- Alış
- 274.13
- Düşük
- 273.00
- Yüksek
- 275.02
- Hacim
- 2.914 K
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- -0.83%
- 6 aylık değişim
- -9.63%
- Yıllık değişim
- -4.63%
21 Eylül, Pazar