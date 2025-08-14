货币 / CB
CB: Chubb Limited
271.99 USD 2.34 (0.85%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CB汇率已更改-0.85%。当日，交易品种以低点271.45和高点275.31进行交易。
关注Chubb Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CB新闻
- Why Chubb (CB) Outpaced the Stock Market Today
- CB Stock Trading at a Discount to Industry at 1.49X: Time to Hold?
- Here is What to Know Beyond Why Chubb Limited (CB) is a Trending Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Allstate Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- BRK.B Slips 2% in 3 Months, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- NMI Holdings (NMIH) Up 6.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Is Trending Stock Chubb Limited (CB) a Buy Now?
- Chubb stock price target maintained at $325 by JMP on favorable book value outlook
- JMP analyst reiterates Market Perform rating on Heritage Insurance stock
- Citizens stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- JMP analyst reiterates Market Perform rating on RLI stock
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- The Smartest Blue Chip Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- If You'd Invested $1,000 in CB 3 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
- RenaissanceRe (RNR) Up 4.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Chubb (CB) Up 3.5% Since Last Earnings Report?
- This Ridiculously Cheap Warren Buffett Stock Could Make You Richer
- CVS cannot obtain AIG, Chubb opioid coverage, top Delaware court rules
- Opinion: Buffett bought UnitedHealth. I bet on Caterpillar. Why Berkshire Hathaway’s picks are smarter.
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Chubb Limited declares quarterly dividend of $0.97 per share
- Is Most-Watched Stock Chubb Limited (CB) Worth Betting on Now?
日范围
271.45 275.31
年范围
252.16 306.91
- 前一天收盘价
- 274.33
- 开盘价
- 275.10
- 卖价
- 271.99
- 买价
- 272.29
- 最低价
- 271.45
- 最高价
- 275.31
- 交易量
- 6.531 K
- 日变化
- -0.85%
- 月变化
- -1.50%
- 6个月变化
- -10.23%
- 年变化
- -5.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值