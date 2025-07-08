Moedas / BLD
BLD: TopBuild Corp
408.97 USD 4.04 (0.98%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BLD para hoje mudou para -0.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 408.97 e o mais alto foi 413.64.
Veja a dinâmica do par de moedas TopBuild Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLD Notícias
- TopBuild precifica oferta de notas seniores de US$ 750 milhões a 5,625%
- TopBuild prices $750 million senior notes offering at 5.625%
- TopBuild anuncia oferta de notas seniores de US$ 750 milhões
- TopBuild announces $750 million senior notes offering
- Do Options Traders Know Something About TopBuild Stock We Don't?
- Apple, PG&E, D.R. Horton And An Industrial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), TopBuild (NYSE:BLD)
- Topbuild stock hits 52-week high at $419.97
- TopBuild stock price target raised to $465 from $395 at DA Davidson
- TopBuild Q2 2025 slides: Revenue drops 5% as diversification strategy offsets residential weakness
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate TopBuild (BLD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- CODYY or BLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TopBuild stock price target raised to $425 from $370 at Jefferies
- TopBuild completes $810 million acquisition of Progressive Roofing
- Alibaba, Merck Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- TopBuild stock maintains Buy rating at Benchmark after Progressive Roofing acquisition
- DA Davidson reiterates Buy rating on TopBuild stock after Progressive Roofing deal
- TopBuild stock price target raised to $400 from $360 at Loop Capital
- BofA Securities raises TopBuild stock price target to $400 on Progressive Roofing acquisition
- TopBuild: Insulator Expanding To Roofing (NYSE:BLD)
- TopBuild Targets $75 Billion Roofing Market With Progressive Acquisition - TopBuild (NYSE:BLD)
- TopBuild to Buy Progressive Roofing From Bow River Capital for $810 Million
- TopBuild to acquire Progressive Roofing for $810 million in cash
Faixa diária
408.97 413.64
Faixa anual
267.31 445.53
- Fechamento anterior
- 413.01
- Open
- 413.64
- Bid
- 408.97
- Ask
- 409.27
- Low
- 408.97
- High
- 413.64
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.98%
- Mudança mensal
- -0.95%
- Mudança de 6 meses
- 33.49%
- Mudança anual
- 1.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh