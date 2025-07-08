Währungen / BLD
BLD: TopBuild Corp
418.66 USD 5.65 (1.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLD hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 408.97 bis zu einem Hoch von 421.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die TopBuild Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BLD News
- TopBuild platziert Anleihe über 750 Millionen US-Dollar mit 5,625 % Kupon
- TopBuild prices $750 million senior notes offering at 5.625%
- TopBuild kündigt Anleiheemission über 750 Millionen US-Dollar an
- TopBuild announces $750 million senior notes offering
- Do Options Traders Know Something About TopBuild Stock We Don't?
- Apple, PG&E, D.R. Horton And An Industrial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), TopBuild (NYSE:BLD)
- Topbuild stock hits 52-week high at $419.97
- TopBuild stock price target raised to $465 from $395 at DA Davidson
- TopBuild Q2 2025 slides: Revenue drops 5% as diversification strategy offsets residential weakness
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate TopBuild (BLD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- CODYY or BLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TopBuild stock price target raised to $425 from $370 at Jefferies
- TopBuild completes $810 million acquisition of Progressive Roofing
- Alibaba, Merck Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- TopBuild stock maintains Buy rating at Benchmark after Progressive Roofing acquisition
- DA Davidson reiterates Buy rating on TopBuild stock after Progressive Roofing deal
- TopBuild stock price target raised to $400 from $360 at Loop Capital
- BofA Securities raises TopBuild stock price target to $400 on Progressive Roofing acquisition
- TopBuild: Insulator Expanding To Roofing (NYSE:BLD)
- TopBuild Targets $75 Billion Roofing Market With Progressive Acquisition - TopBuild (NYSE:BLD)
- TopBuild to Buy Progressive Roofing From Bow River Capital for $810 Million
- TopBuild to acquire Progressive Roofing for $810 million in cash
Tagesspanne
408.97 421.34
Jahresspanne
267.31 445.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 413.01
- Eröffnung
- 413.64
- Bid
- 418.66
- Ask
- 418.96
- Tief
- 408.97
- Hoch
- 421.34
- Volumen
- 401
- Tagesänderung
- 1.37%
- Monatsänderung
- 1.40%
- 6-Monatsänderung
- 36.65%
- Jahresänderung
- 3.75%
