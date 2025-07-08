KurseKategorien
BLD: TopBuild Corp

418.66 USD 5.65 (1.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLD hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 408.97 bis zu einem Hoch von 421.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die TopBuild Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
408.97 421.34
Jahresspanne
267.31 445.53
Vorheriger Schlusskurs
413.01
Eröffnung
413.64
Bid
418.66
Ask
418.96
Tief
408.97
Hoch
421.34
Volumen
401
Tagesänderung
1.37%
Monatsänderung
1.40%
6-Monatsänderung
36.65%
Jahresänderung
3.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K