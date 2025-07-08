Valute / BLD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BLD: TopBuild Corp
401.57 USD 12.63 (3.05%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLD ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 398.49 e ad un massimo di 407.22.
Segui le dinamiche di TopBuild Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLD News
- NAIL: Analysts Have Given Up On Homebuilding Stocks (NYSEARCA:NAIL)
- TopBuild colloca un’offerta di obbligazioni senior da 750 milioni di dollari al 5,625%
- TopBuild prices $750 million senior notes offering at 5.625%
- TopBuild annuncia offerta di obbligazioni senior da 750 milioni di dollari
- TopBuild announces $750 million senior notes offering
- Do Options Traders Know Something About TopBuild Stock We Don't?
- Apple, PG&E, D.R. Horton And An Industrial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), TopBuild (NYSE:BLD)
- Topbuild stock hits 52-week high at $419.97
- TopBuild stock price target raised to $465 from $395 at DA Davidson
- TopBuild Q2 2025 slides: Revenue drops 5% as diversification strategy offsets residential weakness
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate TopBuild (BLD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- CODYY or BLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TopBuild stock price target raised to $425 from $370 at Jefferies
- TopBuild completes $810 million acquisition of Progressive Roofing
- Alibaba, Merck Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- TopBuild stock maintains Buy rating at Benchmark after Progressive Roofing acquisition
- DA Davidson reiterates Buy rating on TopBuild stock after Progressive Roofing deal
- TopBuild stock price target raised to $400 from $360 at Loop Capital
- BofA Securities raises TopBuild stock price target to $400 on Progressive Roofing acquisition
- TopBuild: Insulator Expanding To Roofing (NYSE:BLD)
- TopBuild Targets $75 Billion Roofing Market With Progressive Acquisition - TopBuild (NYSE:BLD)
- TopBuild to Buy Progressive Roofing From Bow River Capital for $810 Million
Intervallo Giornaliero
398.49 407.22
Intervallo Annuale
267.31 445.53
- Chiusura Precedente
- 414.20
- Apertura
- 407.05
- Bid
- 401.57
- Ask
- 401.87
- Minimo
- 398.49
- Massimo
- 407.22
- Volume
- 403
- Variazione giornaliera
- -3.05%
- Variazione Mensile
- -2.74%
- Variazione Semestrale
- 31.07%
- Variazione Annuale
- -0.48%