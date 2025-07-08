QuotazioniSezioni
BLD: TopBuild Corp

401.57 USD 12.63 (3.05%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLD ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 398.49 e ad un massimo di 407.22.

Segui le dinamiche di TopBuild Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
398.49 407.22
Intervallo Annuale
267.31 445.53
Chiusura Precedente
414.20
Apertura
407.05
Bid
401.57
Ask
401.87
Minimo
398.49
Massimo
407.22
Volume
403
Variazione giornaliera
-3.05%
Variazione Mensile
-2.74%
Variazione Semestrale
31.07%
Variazione Annuale
-0.48%
