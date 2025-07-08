Devises / BLD
BLD: TopBuild Corp
414.20 USD 4.46 (1.07%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BLD a changé de -1.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 410.66 et à un maximum de 421.29.
Suivez la dynamique TopBuild Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
410.66 421.29
Range Annuel
267.31 445.53
- Clôture Précédente
- 418.66
- Ouverture
- 421.29
- Bid
- 414.20
- Ask
- 414.50
- Plus Bas
- 410.66
- Plus Haut
- 421.29
- Volume
- 517
- Changement quotidien
- -1.07%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- 35.20%
- Changement Annuel
- 2.65%
20 septembre, samedi