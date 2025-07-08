Dövizler / BLD
BLD: TopBuild Corp
414.20 USD 4.46 (1.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BLD fiyatı bugün -1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 410.66 ve Yüksek fiyatı olarak 421.29 aralığında işlem gördü.
TopBuild Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
410.66 421.29
Yıllık aralık
267.31 445.53
- Önceki kapanış
- 418.66
- Açılış
- 421.29
- Satış
- 414.20
- Alış
- 414.50
- Düşük
- 410.66
- Yüksek
- 421.29
- Hacim
- 517
- Günlük değişim
- -1.07%
- Aylık değişim
- 0.32%
- 6 aylık değişim
- 35.20%
- Yıllık değişim
- 2.65%
21 Eylül, Pazar