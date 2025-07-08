КотировкиРазделы
BLD: TopBuild Corp

414.16 USD 0.60 (0.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLD за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 409.31, а максимальная — 418.85.

Дневной диапазон
409.31 418.85
Годовой диапазон
267.31 445.53
Предыдущее закрытие
414.76
Open
418.85
Bid
414.16
Ask
414.46
Low
409.31
High
418.85
Объем
434
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.31%
6-месячное изменение
35.18%
Годовое изменение
2.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.