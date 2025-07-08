Валюты / BLD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLD: TopBuild Corp
414.16 USD 0.60 (0.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLD за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 409.31, а максимальная — 418.85.
Следите за динамикой TopBuild Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BLD
- TopBuild размещает облигации на сумму $750 млн под 5,625%
- TopBuild prices $750 million senior notes offering at 5.625%
- TopBuild объявляет о выпуске старших облигаций на сумму $750 миллионов
- TopBuild announces $750 million senior notes offering
- Do Options Traders Know Something About TopBuild Stock We Don't?
- Apple, PG&E, D.R. Horton And An Industrial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), TopBuild (NYSE:BLD)
- Topbuild stock hits 52-week high at $419.97
- TopBuild stock price target raised to $465 from $395 at DA Davidson
- TopBuild Q2 2025 slides: Revenue drops 5% as diversification strategy offsets residential weakness
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate TopBuild (BLD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- CODYY or BLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TopBuild stock price target raised to $425 from $370 at Jefferies
- TopBuild completes $810 million acquisition of Progressive Roofing
- Alibaba, Merck Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- TopBuild stock maintains Buy rating at Benchmark after Progressive Roofing acquisition
- DA Davidson reiterates Buy rating on TopBuild stock after Progressive Roofing deal
- TopBuild stock price target raised to $400 from $360 at Loop Capital
- BofA Securities raises TopBuild stock price target to $400 on Progressive Roofing acquisition
- TopBuild: Insulator Expanding To Roofing (NYSE:BLD)
- TopBuild Targets $75 Billion Roofing Market With Progressive Acquisition - TopBuild (NYSE:BLD)
- TopBuild to Buy Progressive Roofing From Bow River Capital for $810 Million
- TopBuild to acquire Progressive Roofing for $810 million in cash
Дневной диапазон
409.31 418.85
Годовой диапазон
267.31 445.53
- Предыдущее закрытие
- 414.76
- Open
- 418.85
- Bid
- 414.16
- Ask
- 414.46
- Low
- 409.31
- High
- 418.85
- Объем
- 434
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- 35.18%
- Годовое изменение
- 2.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.