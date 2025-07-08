Divisas / BLD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BLD: TopBuild Corp
413.01 USD 1.15 (0.28%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BLD de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 405.97, mientras que el máximo ha alcanzado 430.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TopBuild Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLD News
- TopBuild fija el precio de oferta de bonos senior de 750 millones de dólares al 5,625%
- TopBuild fija precio de notas senior de $750 millones al 5.625%
- TopBuild prices $750 million senior notes offering at 5.625%
- TopBuild anuncia oferta de notas senior por 750 millones de dólares
- TopBuild anuncia oferta de notas senior por $750 millones
- TopBuild announces $750 million senior notes offering
- Do Options Traders Know Something About TopBuild Stock We Don't?
- Apple, PG&E, D.R. Horton And An Industrial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), TopBuild (NYSE:BLD)
- Topbuild stock hits 52-week high at $419.97
- TopBuild stock price target raised to $465 from $395 at DA Davidson
- TopBuild Q2 2025 slides: Revenue drops 5% as diversification strategy offsets residential weakness
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate TopBuild (BLD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- CODYY or BLD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TopBuild stock price target raised to $425 from $370 at Jefferies
- TopBuild completes $810 million acquisition of Progressive Roofing
- Alibaba, Merck Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- TopBuild stock maintains Buy rating at Benchmark after Progressive Roofing acquisition
- DA Davidson reiterates Buy rating on TopBuild stock after Progressive Roofing deal
- TopBuild stock price target raised to $400 from $360 at Loop Capital
- BofA Securities raises TopBuild stock price target to $400 on Progressive Roofing acquisition
- TopBuild: Insulator Expanding To Roofing (NYSE:BLD)
- TopBuild Targets $75 Billion Roofing Market With Progressive Acquisition - TopBuild (NYSE:BLD)
Rango diario
405.97 430.63
Rango anual
267.31 445.53
- Cierres anteriores
- 414.16
- Open
- 421.25
- Bid
- 413.01
- Ask
- 413.31
- Low
- 405.97
- High
- 430.63
- Volumen
- 866
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- 0.03%
- Cambio a 6 meses
- 34.81%
- Cambio anual
- 2.35%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B