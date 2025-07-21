Moedas / BKSY
BKSY: BlackSky Technology Inc Class A
19.21 USD 0.05 (0.26%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BKSY para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.11 e o mais alto foi 20.00.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackSky Technology Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
19.11 20.00
Faixa anual
4.47 28.85
- Fechamento anterior
- 19.16
- Open
- 19.63
- Bid
- 19.21
- Ask
- 19.51
- Low
- 19.11
- High
- 20.00
- Volume
- 802
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 13.67%
- Mudança de 6 meses
- 148.83%
- Mudança anual
- 294.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh