Валюты / BKSY
BKSY: BlackSky Technology Inc Class A
18.59 USD 1.13 (5.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKSY за сегодня изменился на -5.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.89, а максимальная — 19.72.
Следите за динамикой BlackSky Technology Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BKSY
Дневной диапазон
17.89 19.72
Годовой диапазон
4.47 28.85
- Предыдущее закрытие
- 19.72
- Open
- 19.64
- Bid
- 18.59
- Ask
- 18.89
- Low
- 17.89
- High
- 19.72
- Объем
- 2.706 K
- Дневное изменение
- -5.73%
- Месячное изменение
- 10.00%
- 6-месячное изменение
- 140.80%
- Годовое изменение
- 281.72%
