BKSY: BlackSky Technology Inc Class A

18.59 USD 1.13 (5.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKSY за сегодня изменился на -5.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.89, а максимальная — 19.72.

Следите за динамикой BlackSky Technology Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
17.89 19.72
Годовой диапазон
4.47 28.85
Предыдущее закрытие
19.72
Open
19.64
Bid
18.59
Ask
18.89
Low
17.89
High
19.72
Объем
2.706 K
Дневное изменение
-5.73%
Месячное изменение
10.00%
6-месячное изменение
140.80%
Годовое изменение
281.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.