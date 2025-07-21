货币 / BKSY
BKSY: BlackSky Technology Inc Class A
18.92 USD 0.33 (1.78%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKSY汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点18.55和高点19.49进行交易。
关注BlackSky Technology Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKSY新闻
- Why BlackSky Stock Popped Today
- The White House Premium: How Washington Is Creating AI Stock Rockets
- PATH vs. BKSY: Which High-Tech Stock Holds More Long-Term Potential?
- BKSY's Growth Driven by Strong Government Contract Momentum
- BKSY Stock Falls 28% in a Month: Should You Buy the Dip or Wait?
- BlackSky signs seven-figure contract with HEO for space monitoring
- BlackSky stock rises after securing two-year Gen-3 contract
- BlackSky secures two-year Gen-3 early access agreement with new customer
- Why BlackSky Stock Dropped Today
- BlackSky Q2: Revenue Delayed, Not Vanished (NYSE:BKSY)
- New space stock turns heads with $10 billion IPO surprise
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BlackSky Q2 2025 slides: Mixed results amid strategic investments in Gen-3 satellites
- Analysts Estimate BlackSky Technology Inc. (BKSY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- BlackSky wins U.S. Navy contract to develop satellite communications tech
- BlackSky stock rises after winning Latin American defense contract
- Up 192% Since April, Is It Too Late to Buy the Breakout in BlackSky Stock?
- BlackSky wins Latin American contract for satellite monitoring services
- BlackSky Technology Stock Tumbled On Tuesday: What Happened? - BlackSky Technology (NYSE:BKSY)
- Why BlackSky Technology Stock Is Plummeting Today
- BlackSky Technology stock rating downgraded to Hold by Clear Street
- Space Stock Tracker: Virgin Galactic Makes A Comeback While Rocket Lab Takes A Breather - Virgin Galactic Hldgs (NYSE:SPCE)
- BlackSky stock price target lowered to $27 at Canaccord Genuity
- H.C. Wainwright raises BlackSky Technology stock price target to $28 on long-term outlook
日范围
18.55 19.49
年范围
4.47 28.85
- 前一天收盘价
- 18.59
- 开盘价
- 18.70
- 卖价
- 18.92
- 买价
- 19.22
- 最低价
- 18.55
- 最高价
- 19.49
- 交易量
- 793
- 日变化
- 1.78%
- 月变化
- 11.95%
- 6个月变化
- 145.08%
- 年变化
- 288.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值