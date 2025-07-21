통화 / BKSY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BKSY: BlackSky Technology Inc Class A
20.99 USD 1.55 (7.97%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BKSY 환율이 오늘 7.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.60이고 고가는 21.65이었습니다.
BlackSky Technology Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKSY News
- Why BlackSky Stock Popped Today
- The White House Premium: How Washington Is Creating AI Stock Rockets
- PATH vs. BKSY: Which High-Tech Stock Holds More Long-Term Potential?
- BKSY's Growth Driven by Strong Government Contract Momentum
- BKSY Stock Falls 28% in a Month: Should You Buy the Dip or Wait?
- BlackSky signs seven-figure contract with HEO for space monitoring
- BlackSky stock rises after securing two-year Gen-3 contract
- BlackSky secures two-year Gen-3 early access agreement with new customer
- Why BlackSky Stock Dropped Today
- BlackSky Q2: Revenue Delayed, Not Vanished (NYSE:BKSY)
- New space stock turns heads with $10 billion IPO surprise
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BlackSky Q2 2025 slides: Mixed results amid strategic investments in Gen-3 satellites
- Analysts Estimate BlackSky Technology Inc. (BKSY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- BlackSky wins U.S. Navy contract to develop satellite communications tech
- BlackSky stock rises after winning Latin American defense contract
- Up 192% Since April, Is It Too Late to Buy the Breakout in BlackSky Stock?
- BlackSky wins Latin American contract for satellite monitoring services
- BlackSky Technology Stock Tumbled On Tuesday: What Happened? - BlackSky Technology (NYSE:BKSY)
- Why BlackSky Technology Stock Is Plummeting Today
- BlackSky Technology stock rating downgraded to Hold by Clear Street
- Space Stock Tracker: Virgin Galactic Makes A Comeback While Rocket Lab Takes A Breather - Virgin Galactic Hldgs (NYSE:SPCE)
- BlackSky stock price target lowered to $27 at Canaccord Genuity
- H.C. Wainwright raises BlackSky Technology stock price target to $28 on long-term outlook
일일 변동 비율
19.60 21.65
년간 변동
4.47 28.85
- 이전 종가
- 19.44
- 시가
- 19.62
- Bid
- 20.99
- Ask
- 21.29
- 저가
- 19.60
- 고가
- 21.65
- 볼륨
- 4.181 K
- 일일 변동
- 7.97%
- 월 변동
- 24.20%
- 6개월 변동
- 171.89%
- 년간 변동율
- 331.01%
20 9월, 토요일