通貨 / BKSY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BKSY: BlackSky Technology Inc Class A
19.44 USD 0.28 (1.46%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BKSYの今日の為替レートは、1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり19.11の安値と20.00の高値で取引されました。
BlackSky Technology Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKSY News
- Why BlackSky Stock Popped Today
- The White House Premium: How Washington Is Creating AI Stock Rockets
- PATH vs. BKSY: Which High-Tech Stock Holds More Long-Term Potential?
- BKSY's Growth Driven by Strong Government Contract Momentum
- BKSY Stock Falls 28% in a Month: Should You Buy the Dip or Wait?
- BlackSky signs seven-figure contract with HEO for space monitoring
- BlackSky stock rises after securing two-year Gen-3 contract
- BlackSky secures two-year Gen-3 early access agreement with new customer
- Why BlackSky Stock Dropped Today
- BlackSky Q2: Revenue Delayed, Not Vanished (NYSE:BKSY)
- New space stock turns heads with $10 billion IPO surprise
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BlackSky Q2 2025 slides: Mixed results amid strategic investments in Gen-3 satellites
- Analysts Estimate BlackSky Technology Inc. (BKSY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- BlackSky wins U.S. Navy contract to develop satellite communications tech
- BlackSky stock rises after winning Latin American defense contract
- Up 192% Since April, Is It Too Late to Buy the Breakout in BlackSky Stock?
- BlackSky wins Latin American contract for satellite monitoring services
- BlackSky Technology Stock Tumbled On Tuesday: What Happened? - BlackSky Technology (NYSE:BKSY)
- Why BlackSky Technology Stock Is Plummeting Today
- BlackSky Technology stock rating downgraded to Hold by Clear Street
- Space Stock Tracker: Virgin Galactic Makes A Comeback While Rocket Lab Takes A Breather - Virgin Galactic Hldgs (NYSE:SPCE)
- BlackSky stock price target lowered to $27 at Canaccord Genuity
- H.C. Wainwright raises BlackSky Technology stock price target to $28 on long-term outlook
1日のレンジ
19.11 20.00
1年のレンジ
4.47 28.85
- 以前の終値
- 19.16
- 始値
- 19.63
- 買値
- 19.44
- 買値
- 19.74
- 安値
- 19.11
- 高値
- 20.00
- 出来高
- 1.892 K
- 1日の変化
- 1.46%
- 1ヶ月の変化
- 15.03%
- 6ヶ月の変化
- 151.81%
- 1年の変化
- 299.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K