BKSY: BlackSky Technology Inc Class A

20.99 USD 1.55 (7.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKSY fiyatı bugün 7.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.60 ve Yüksek fiyatı olarak 21.65 aralığında işlem gördü.

BlackSky Technology Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.60 21.65
Yıllık aralık
4.47 28.85
Önceki kapanış
19.44
Açılış
19.62
Satış
20.99
Alış
21.29
Düşük
19.60
Yüksek
21.65
Hacim
4.181 K
Günlük değişim
7.97%
Aylık değişim
24.20%
6 aylık değişim
171.89%
Yıllık değişim
331.01%
21 Eylül, Pazar