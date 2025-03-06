Moedas / AWRE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AWRE: Aware Inc
2.75 USD 0.04 (1.48%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AWRE para hoje mudou para 1.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.66 e o mais alto foi 2.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Aware Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWRE Notícias
- Aware launches intelligent liveness for faster biometric verification
- Aware CEO Amlani buys shares worth $38,823
- Aware Stock Dips Post Q2 Earnings Despite a Strong Biometric Pipeline
- Aware, Inc. (AWRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aware Q2 2025 sees stock rise despite losses
- Aware Named Luminary in Prism Project Report as Organization Rolls Out New Platform Enhancements
- Aware Inc CFO David Traverse buys $4,125 in common stock
- Aware Achieves Best-in-Class Performance in DHS RIVTD Testing for Passive Liveness Detection
- Aware appoints new CMO to boost global marketing
- Aware Inc (AWRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.66 2.82
Faixa anual
1.35 2.95
- Fechamento anterior
- 2.71
- Open
- 2.82
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Low
- 2.66
- High
- 2.82
- Volume
- 66
- Mudança diária
- 1.48%
- Mudança mensal
- 22.77%
- Mudança de 6 meses
- 74.05%
- Mudança anual
- 49.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh