Valute / AWRE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AWRE: Aware Inc
2.72 USD 0.03 (1.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AWRE ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.68 e ad un massimo di 2.84.
Segui le dinamiche di Aware Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWRE News
- Aware launches intelligent liveness for faster biometric verification
- Aware CEO Amlani buys shares worth $38,823
- Aware Stock Dips Post Q2 Earnings Despite a Strong Biometric Pipeline
- Aware, Inc. (AWRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aware Q2 2025 sees stock rise despite losses
- Aware Named Luminary in Prism Project Report as Organization Rolls Out New Platform Enhancements
- Aware Inc CFO David Traverse buys $4,125 in common stock
- Aware Achieves Best-in-Class Performance in DHS RIVTD Testing for Passive Liveness Detection
- Aware appoints new CMO to boost global marketing
- Aware Inc (AWRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.68 2.84
Intervallo Annuale
1.35 2.95
- Chiusura Precedente
- 2.75
- Apertura
- 2.77
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Minimo
- 2.68
- Massimo
- 2.84
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- -1.09%
- Variazione Mensile
- 21.43%
- Variazione Semestrale
- 72.15%
- Variazione Annuale
- 47.83%
21 settembre, domenica