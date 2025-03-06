货币 / AWRE
AWRE: Aware Inc
2.84 USD 0.10 (3.40%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AWRE汇率已更改-3.40%。当日，交易品种以低点2.80和高点2.95进行交易。
关注Aware Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.80 2.95
年范围
1.35 2.95
- 前一天收盘价
- 2.94
- 开盘价
- 2.95
- 卖价
- 2.84
- 买价
- 3.14
- 最低价
- 2.80
- 最高价
- 2.95
- 交易量
- 118
- 日变化
- -3.40%
- 月变化
- 26.79%
- 6个月变化
- 79.75%
- 年变化
- 54.35%
