AWRE: Aware Inc

2.84 USD 0.10 (3.40%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AWRE за сегодня изменился на -3.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.80, а максимальная — 2.95.

Следите за динамикой Aware Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости AWRE

Дневной диапазон
2.80 2.95
Годовой диапазон
1.35 2.95
Предыдущее закрытие
2.94
Open
2.95
Bid
2.84
Ask
3.14
Low
2.80
High
2.95
Объем
118
Дневное изменение
-3.40%
Месячное изменение
26.79%
6-месячное изменение
79.75%
Годовое изменение
54.35%
