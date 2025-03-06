Валюты / AWRE
AWRE: Aware Inc
2.84 USD 0.10 (3.40%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AWRE за сегодня изменился на -3.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.80, а максимальная — 2.95.
Следите за динамикой Aware Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AWRE
Дневной диапазон
2.80 2.95
Годовой диапазон
1.35 2.95
- Предыдущее закрытие
- 2.94
- Open
- 2.95
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Low
- 2.80
- High
- 2.95
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- -3.40%
- Месячное изменение
- 26.79%
- 6-месячное изменение
- 79.75%
- Годовое изменение
- 54.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.