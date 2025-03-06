通貨 / AWRE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AWRE: Aware Inc
2.75 USD 0.04 (1.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AWREの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり2.66の安値と2.82の高値で取引されました。
Aware Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWRE News
- Aware launches intelligent liveness for faster biometric verification
- Aware CEO Amlani buys shares worth $38,823
- Aware Stock Dips Post Q2 Earnings Despite a Strong Biometric Pipeline
- Aware, Inc. (AWRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aware Q2 2025 sees stock rise despite losses
- Aware Named Luminary in Prism Project Report as Organization Rolls Out New Platform Enhancements
- Aware Inc CFO David Traverse buys $4,125 in common stock
- Aware Achieves Best-in-Class Performance in DHS RIVTD Testing for Passive Liveness Detection
- Aware appoints new CMO to boost global marketing
- Aware Inc (AWRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.66 2.82
1年のレンジ
1.35 2.95
- 以前の終値
- 2.71
- 始値
- 2.82
- 買値
- 2.75
- 買値
- 3.05
- 安値
- 2.66
- 高値
- 2.82
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- 1.48%
- 1ヶ月の変化
- 22.77%
- 6ヶ月の変化
- 74.05%
- 1年の変化
- 49.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K