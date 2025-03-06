FiyatlarBölümler
Dövizler / AWRE
AWRE: Aware Inc

2.72 USD 0.03 (1.09%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AWRE fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.68 ve Yüksek fiyatı olarak 2.84 aralığında işlem gördü.

Aware Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.68 2.84
Yıllık aralık
1.35 2.95
Önceki kapanış
2.75
Açılış
2.77
Satış
2.72
Alış
3.02
Düşük
2.68
Yüksek
2.84
Hacim
54
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
21.43%
6 aylık değişim
72.15%
Yıllık değişim
47.83%
21 Eylül, Pazar