Devises / AWRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AWRE: Aware Inc
2.72 USD 0.03 (1.09%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AWRE a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.68 et à un maximum de 2.84.
Suivez la dynamique Aware Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWRE Nouvelles
- Aware lance la détection intelligente de vivacité pour une vérification biométrique plus rapide
- Aware launches intelligent liveness for faster biometric verification
- Aware CEO Amlani buys shares worth $38,823
- Aware Stock Dips Post Q2 Earnings Despite a Strong Biometric Pipeline
- Aware, Inc. (AWRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aware Q2 2025 sees stock rise despite losses
- Aware Named Luminary in Prism Project Report as Organization Rolls Out New Platform Enhancements
- Aware Inc CFO David Traverse buys $4,125 in common stock
- Aware Achieves Best-in-Class Performance in DHS RIVTD Testing for Passive Liveness Detection
- Aware appoints new CMO to boost global marketing
- Aware Inc (AWRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.68 2.84
Range Annuel
1.35 2.95
- Clôture Précédente
- 2.75
- Ouverture
- 2.77
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Plus Bas
- 2.68
- Plus Haut
- 2.84
- Volume
- 54
- Changement quotidien
- -1.09%
- Changement Mensuel
- 21.43%
- Changement à 6 Mois
- 72.15%
- Changement Annuel
- 47.83%
20 septembre, samedi