통화 / AWRE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AWRE: Aware Inc
2.72 USD 0.03 (1.09%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AWRE 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.68이고 고가는 2.84이었습니다.
Aware Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWRE News
- Aware launches intelligent liveness for faster biometric verification
- Aware CEO Amlani buys shares worth $38,823
- Aware Stock Dips Post Q2 Earnings Despite a Strong Biometric Pipeline
- Aware, Inc. (AWRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aware Q2 2025 sees stock rise despite losses
- Aware Named Luminary in Prism Project Report as Organization Rolls Out New Platform Enhancements
- Aware Inc CFO David Traverse buys $4,125 in common stock
- Aware Achieves Best-in-Class Performance in DHS RIVTD Testing for Passive Liveness Detection
- Aware appoints new CMO to boost global marketing
- Aware Inc (AWRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.68 2.84
년간 변동
1.35 2.95
- 이전 종가
- 2.75
- 시가
- 2.77
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- 저가
- 2.68
- 고가
- 2.84
- 볼륨
- 54
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- 21.43%
- 6개월 변동
- 72.15%
- 년간 변동율
- 47.83%
20 9월, 토요일