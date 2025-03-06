Währungen / AWRE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AWRE: Aware Inc
2.75 USD 0.04 (1.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AWRE hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.66 bis zu einem Hoch von 2.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aware Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWRE News
- Aware lanciert "Intelligent Liveness" für schnellere biometrische Verifizierung
- Aware launches intelligent liveness for faster biometric verification
- Aware CEO Amlani buys shares worth $38,823
- Aware Stock Dips Post Q2 Earnings Despite a Strong Biometric Pipeline
- Aware, Inc. (AWRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aware Q2 2025 sees stock rise despite losses
- Aware Named Luminary in Prism Project Report as Organization Rolls Out New Platform Enhancements
- Aware Inc CFO David Traverse buys $4,125 in common stock
- Aware Achieves Best-in-Class Performance in DHS RIVTD Testing for Passive Liveness Detection
- Aware appoints new CMO to boost global marketing
- Aware Inc (AWRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.66 2.82
Jahresspanne
1.35 2.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.71
- Eröffnung
- 2.82
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Tief
- 2.66
- Hoch
- 2.82
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 22.77%
- 6-Monatsänderung
- 74.05%
- Jahresänderung
- 49.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K