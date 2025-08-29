Moedas / ASST
ASST: Asset Entities Inc - Class B
3.82 USD 0.14 (3.80%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASST para hoje mudou para 3.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.58 e o mais alto foi 4.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Asset Entities Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.58 4.24
Faixa anual
0.33 13.40
- Fechamento anterior
- 3.68
- Open
- 3.80
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Low
- 3.58
- High
- 4.24
- Volume
- 17.035 K
- Mudança diária
- 3.80%
- Mudança mensal
- -35.80%
- Mudança de 6 meses
- 607.41%
- Mudança anual
- 182.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh