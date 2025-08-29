通貨 / ASST
ASST: Asset Entities Inc - Class B
3.82 USD 0.14 (3.80%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASSTの今日の為替レートは、3.80%変化しました。日中、通貨は1あたり3.58の安値と4.24の高値で取引されました。
Asset Entities Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ASST News
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Asset Entities (ASST) Stock Soars After Shareholders Approve Strive Merger - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Vivek Ramaswamy-Backed Strive, Asset Entities Get Shareholder Approval To Merge, Launch $1.5 Billion Public Bitcoin Treasury Company - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Asset Entities Stock Trends, Soars 52%, On Strive Merger Approval: Another Bitcoin Treasury Company In The Making - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- After-hours movers: Oracle, NVIDIA, Synopsys, and more
- Asset Entities stock soars after shareholders approve Strive merger
- Asset Entities shareholders approve merger with Strive Enterprises
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
1日のレンジ
3.58 4.24
1年のレンジ
0.33 13.40
- 以前の終値
- 3.68
- 始値
- 3.80
- 買値
- 3.82
- 買値
- 4.12
- 安値
- 3.58
- 高値
- 4.24
- 出来高
- 17.035 K
- 1日の変化
- 3.80%
- 1ヶ月の変化
- -35.80%
- 6ヶ月の変化
- 607.41%
- 1年の変化
- 182.96%
