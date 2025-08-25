Währungen / ASST
ASST: Asset Entities Inc - Class B
4.14 USD 0.32 (8.38%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASST hat sich für heute um 8.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.83 bis zu einem Hoch von 4.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Asset Entities Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASST News
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Strive completes merger with Asset Entities, raises $750 million
- Strive, 합병 완료 및 비트코인 전략을 위한 7억 5천만 달러 조달
- Strive completa fusión y recauda 750 millones de dólares para estrategia bitcoin
- Strive finalise sa fusion et lève 750 millions de dollars pour sa stratégie bitcoin
- Strive завершает слияние и привлекает $750 миллионов для биткоин-стратегии
- Strive conclui fusão e levanta US$ 750 milhões para estratégia de bitcoin
- Strive completa fusión y recauda $750 millones para estrategia bitcoin
- Strive birleşmeyi tamamladı, bitcoin stratejisi için 750 milyon dolar topladı
- Strive completes merger, raises $750 million for bitcoin strategy
- Striveが合併を完了し、ビットコイン戦略に7億5000万ドルを調達
- Strive completa la fusione e raccoglie 750 milioni per la strategia bitcoin
- Asset Entities (ASST) Stock Soars After Shareholders Approve Strive Merger - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Vivek Ramaswamy-Backed Strive, Asset Entities Get Shareholder Approval To Merge, Launch $1.5 Billion Public Bitcoin Treasury Company - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Asset Entities Stock Trends, Soars 52%, On Strive Merger Approval: Another Bitcoin Treasury Company In The Making - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- After-hours movers: Oracle, NVIDIA, Synopsys, and more
- Asset Entities stock soars after shareholders approve Strive merger
- Asset Entities shareholders approve merger with Strive Enterprises
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Asset Entities Stock Is Trading Higher Monday: What's Going On? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
Tagesspanne
3.83 4.41
Jahresspanne
0.33 13.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.82
- Eröffnung
- 4.40
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Tief
- 3.83
- Hoch
- 4.41
- Volumen
- 15.230 K
- Tagesänderung
- 8.38%
- Monatsänderung
- -30.42%
- 6-Monatsänderung
- 666.67%
- Jahresänderung
- 206.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K