ASST: Asset Entities Inc - Class B
4.30 USD 0.48 (12.57%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASST 환율이 오늘 12.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.83이고 고가는 4.41이었습니다.
Asset Entities Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ASST News
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Strive, Asset Entities 합병 완료, 1조원 자금 조달
- Strive completes merger with Asset Entities, raises $750 million
- Strive, 합병 완료 및 비트코인 전략을 위한 7억 5천만 달러 조달
- Strive completes merger, raises $750 million for bitcoin strategy
- Asset Entities (ASST) Stock Soars After Shareholders Approve Strive Merger - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Vivek Ramaswamy-Backed Strive, Asset Entities Get Shareholder Approval To Merge, Launch $1.5 Billion Public Bitcoin Treasury Company - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Asset Entities Stock Trends, Soars 52%, On Strive Merger Approval: Another Bitcoin Treasury Company In The Making - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- After-hours movers: Oracle, NVIDIA, Synopsys, and more
- Asset Entities stock soars after shareholders approve Strive merger
- Asset Entities shareholders approve merger with Strive Enterprises
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
일일 변동 비율
3.83 4.41
년간 변동
0.33 13.40
- 이전 종가
- 3.82
- 시가
- 4.40
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- 저가
- 3.83
- 고가
- 4.41
- 볼륨
- 24.363 K
- 일일 변동
- 12.57%
- 월 변동
- -27.73%
- 6개월 변동
- 696.30%
- 년간 변동율
- 218.52%
20 9월, 토요일