ASST: Asset Entities Inc - Class B
4.30 USD 0.48 (12.57%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASST a changé de 12.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.83 et à un maximum de 4.41.
Suivez la dynamique Asset Entities Inc - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASST Nouvelles
- Strive fait appel à des vétérans de la cryptomonnaie pour guider l'expansion de son trésor de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin | Benzinga France
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Strive finalise sa fusion avec Asset Entities et lève 750 millions de dollars
- Strive completes merger with Asset Entities, raises $750 million
- Strive, 합병 완료 및 비트코인 전략을 위한 7억 5천만 달러 조달
- Strive completa fusión y recauda 750 millones de dólares para estrategia bitcoin
- Strive finalise sa fusion et lève 750 millions de dollars pour sa stratégie bitcoin
- Strive завершает слияние и привлекает $750 миллионов для биткоин-стратегии
- Strive conclui fusão e levanta US$ 750 milhões para estratégia de bitcoin
- Strive completa fusión y recauda $750 millones para estrategia bitcoin
- Strive birleşmeyi tamamladı, bitcoin stratejisi için 750 milyon dolar topladı
- Strive completes merger, raises $750 million for bitcoin strategy
- Striveが合併を完了し、ビットコイン戦略に7億5000万ドルを調達
- Strive completa la fusione e raccoglie 750 milioni per la strategia bitcoin
- Asset Entities (ASST) Stock Soars After Shareholders Approve Strive Merger - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Vivek Ramaswamy-Backed Strive, Asset Entities Get Shareholder Approval To Merge, Launch $1.5 Billion Public Bitcoin Treasury Company - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Asset Entities Stock Trends, Soars 52%, On Strive Merger Approval: Another Bitcoin Treasury Company In The Making - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- After-hours movers: Oracle, NVIDIA, Synopsys, and more
- Asset Entities stock soars after shareholders approve Strive merger
- Asset Entities shareholders approve merger with Strive Enterprises
Range quotidien
3.83 4.41
Range Annuel
0.33 13.40
- Clôture Précédente
- 3.82
- Ouverture
- 4.40
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- Plus Bas
- 3.83
- Plus Haut
- 4.41
- Volume
- 24.363 K
- Changement quotidien
- 12.57%
- Changement Mensuel
- -27.73%
- Changement à 6 Mois
- 696.30%
- Changement Annuel
- 218.52%
20 septembre, samedi