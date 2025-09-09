Divisas / ASST
ASST: Asset Entities Inc - Class B
3.68 USD 0.80 (17.86%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASST de hoy ha cambiado un -17.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.64, mientras que el máximo ha alcanzado 4.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Asset Entities Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASST News
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Strive completa fusión con Asset Entities y recauda $750 millones
- Strive completa fusión con Asset Entities y recauda 750 millones de dólares
- Strive completes merger with Asset Entities, raises $750 million
- Strive, 합병 완료 및 비트코인 전략을 위한 7억 5천만 달러 조달
- Strive completa fusión y recauda 750 millones de dólares para estrategia bitcoin
- Strive finalise sa fusion et lève 750 millions de dollars pour sa stratégie bitcoin
- Strive завершает слияние и привлекает $750 миллионов для биткоин-стратегии
- Strive conclui fusão e levanta US$ 750 milhões para estratégia de bitcoin
- Strive completa fusión y recauda $750 millones para estrategia bitcoin
- Strive birleşmeyi tamamladı, bitcoin stratejisi için 750 milyon dolar topladı
- Strive completes merger, raises $750 million for bitcoin strategy
- Striveが合併を完了し、ビットコイン戦略に7億5000万ドルを調達
- Strive completa la fusione e raccoglie 750 milioni per la strategia bitcoin
- Asset Entities (ASST) Stock Soars After Shareholders Approve Strive Merger - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Vivek Ramaswamy-Backed Strive, Asset Entities Get Shareholder Approval To Merge, Launch $1.5 Billion Public Bitcoin Treasury Company - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Asset Entities Stock Trends, Soars 52%, On Strive Merger Approval: Another Bitcoin Treasury Company In The Making - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- After-hours movers: Oracle, NVIDIA, Synopsys, and more
- Asset Entities stock soars after shareholders approve Strive merger
- Asset Entities shareholders approve merger with Strive Enterprises
Rango diario
3.64 4.45
Rango anual
0.33 13.40
- Cierres anteriores
- 4.48
- Open
- 4.39
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Low
- 3.64
- High
- 4.45
- Volumen
- 19.488 K
- Cambio diario
- -17.86%
- Cambio mensual
- -38.15%
- Cambio a 6 meses
- 581.48%
- Cambio anual
- 172.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B