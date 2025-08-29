QuotazioniSezioni
Valute / ASST
Tornare a Azioni

ASST: Asset Entities Inc - Class B

4.30 USD 0.48 (12.57%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASST ha avuto una variazione del 12.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.83 e ad un massimo di 4.41.

Segui le dinamiche di Asset Entities Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASST News

Intervallo Giornaliero
3.83 4.41
Intervallo Annuale
0.33 13.40
Chiusura Precedente
3.82
Apertura
4.40
Bid
4.30
Ask
4.60
Minimo
3.83
Massimo
4.41
Volume
24.363 K
Variazione giornaliera
12.57%
Variazione Mensile
-27.73%
Variazione Semestrale
696.30%
Variazione Annuale
218.52%
21 settembre, domenica