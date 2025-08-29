КотировкиРазделы
ASST
ASST: Asset Entities Inc - Class B

4.48 USD 1.74 (27.97%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASST за сегодня изменился на -27.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.45, а максимальная — 6.00.

Следите за динамикой Asset Entities Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.45 6.00
Годовой диапазон
0.33 13.40
Предыдущее закрытие
6.22
Open
5.80
Bid
4.48
Ask
4.78
Low
4.45
High
6.00
Объем
25.100 K
Дневное изменение
-27.97%
Месячное изменение
-24.71%
6-месячное изменение
729.63%
Годовое изменение
231.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.