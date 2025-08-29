Валюты / ASST
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ASST: Asset Entities Inc - Class B
4.48 USD 1.74 (27.97%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASST за сегодня изменился на -27.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.45, а максимальная — 6.00.
Следите за динамикой Asset Entities Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ASST
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Strive завершает слияние с Asset Entities и привлекает $750 миллионов
- Strive completes merger with Asset Entities, raises $750 million
- Strive, 합병 완료 및 비트코인 전략을 위한 7억 5천만 달러 조달
- Strive completa fusión y recauda 750 millones de dólares para estrategia bitcoin
- Strive finalise sa fusion et lève 750 millions de dollars pour sa stratégie bitcoin
- Strive завершает слияние и привлекает $750 миллионов для биткоин-стратегии
- Strive conclui fusão e levanta US$ 750 milhões para estratégia de bitcoin
- Strive completa fusión y recauda $750 millones para estrategia bitcoin
- Strive birleşmeyi tamamladı, bitcoin stratejisi için 750 milyon dolar topladı
- Strive completes merger, raises $750 million for bitcoin strategy
- Striveが合併を完了し、ビットコイン戦略に7億5000万ドルを調達
- Strive completa la fusione e raccoglie 750 milioni per la strategia bitcoin
- Asset Entities (ASST) Stock Soars After Shareholders Approve Strive Merger - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Vivek Ramaswamy-Backed Strive, Asset Entities Get Shareholder Approval To Merge, Launch $1.5 Billion Public Bitcoin Treasury Company - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Asset Entities Stock Trends, Soars 52%, On Strive Merger Approval: Another Bitcoin Treasury Company In The Making - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- After-hours movers: Oracle, NVIDIA, Synopsys, and more
- Asset Entities stock soars after shareholders approve Strive merger
- Asset Entities shareholders approve merger with Strive Enterprises
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
Дневной диапазон
4.45 6.00
Годовой диапазон
0.33 13.40
- Предыдущее закрытие
- 6.22
- Open
- 5.80
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Low
- 4.45
- High
- 6.00
- Объем
- 25.100 K
- Дневное изменение
- -27.97%
- Месячное изменение
- -24.71%
- 6-месячное изменение
- 729.63%
- Годовое изменение
- 231.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.