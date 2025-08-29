FiyatlarBölümler
ASST: Asset Entities Inc - Class B

4.30 USD 0.48 (12.57%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASST fiyatı bugün 12.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.83 ve Yüksek fiyatı olarak 4.41 aralığında işlem gördü.

Asset Entities Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.83 4.41
Yıllık aralık
0.33 13.40
Önceki kapanış
3.82
Açılış
4.40
Satış
4.30
Alış
4.60
Düşük
3.83
Yüksek
4.41
Hacim
24.363 K
Günlük değişim
12.57%
Aylık değişim
-27.73%
6 aylık değişim
696.30%
Yıllık değişim
218.52%
21 Eylül, Pazar