Dövizler / ASST
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ASST: Asset Entities Inc - Class B
4.30 USD 0.48 (12.57%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASST fiyatı bugün 12.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.83 ve Yüksek fiyatı olarak 4.41 aralığında işlem gördü.
Asset Entities Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASST haberleri
- Why Is Strive Stock Sinking Monday? - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Strive, Asset Entities ile birleşmesini tamamladı, 750 milyon dolar topladı
- Strive completes merger with Asset Entities, raises $750 million
- Strive, 합병 완료 및 비트코인 전략을 위한 7억 5천만 달러 조달
- Strive completa fusión y recauda 750 millones de dólares para estrategia bitcoin
- Strive finalise sa fusion et lève 750 millions de dollars pour sa stratégie bitcoin
- Strive завершает слияние и привлекает $750 миллионов для биткоин-стратегии
- Strive conclui fusão e levanta US$ 750 milhões para estratégia de bitcoin
- Strive completa fusión y recauda $750 millones para estrategia bitcoin
- Strive birleşmeyi tamamladı, bitcoin stratejisi için 750 milyon dolar topladı
- Strive completes merger, raises $750 million for bitcoin strategy
- Striveが合併を完了し、ビットコイン戦略に7億5000万ドルを調達
- Strive completa la fusione e raccoglie 750 milioni per la strategia bitcoin
- Asset Entities (ASST) Stock Soars After Shareholders Approve Strive Merger - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Vivek Ramaswamy-Backed Strive, Asset Entities Get Shareholder Approval To Merge, Launch $1.5 Billion Public Bitcoin Treasury Company - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Asset Entities Stock Trends, Soars 52%, On Strive Merger Approval: Another Bitcoin Treasury Company In The Making - Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- After-hours movers: Oracle, NVIDIA, Synopsys, and more
- Asset Entities stock soars after shareholders approve Strive merger
- Asset Entities shareholders approve merger with Strive Enterprises
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
Günlük aralık
3.83 4.41
Yıllık aralık
0.33 13.40
- Önceki kapanış
- 3.82
- Açılış
- 4.40
- Satış
- 4.30
- Alış
- 4.60
- Düşük
- 3.83
- Yüksek
- 4.41
- Hacim
- 24.363 K
- Günlük değişim
- 12.57%
- Aylık değişim
- -27.73%
- 6 aylık değişim
- 696.30%
- Yıllık değişim
- 218.52%
21 Eylül, Pazar